Fiorentina solo i cambi evitano una figuraccia | i segnali contro il TNS non sono ancora positivi

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayBene la vittoria e i tre punti. Ma della gara di ieri serai The New Saints si salvaquesto aspetto.una squadra che non arriva nemmeno ai tre milioni di euro di valore, laha avuto bisogno di inserire i