Fingono di acquistare una partita di frutta e pagano con un assegno scoperto | tre assolti

Leggi tutta la notizia su agrigentonotizie

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Assoluzione per non avere commesso il fatto: con questa motivazione il giudice monocratico Fulvia Veneziano ha scagionato tre imputati finiti sotto processo per l'accusa di avere truffato due imprenditori nell'acquisto di unadi. Si tratta di M. A., 50 anni; M. M., 32 anni e N. R