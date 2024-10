Festival Digitale Popolare a Torino ' ridurre le distanze'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) 'Un Paeseè un Paese che dà a tutte e tutti le stesse possibilità di usare la tecnologia. Ilo èo non è. Il cambiamento tecnologico deve riguardare tutti e essere presente nei luoghi del quotidiano: scuole, supermercati, mezzi di trasporto, stazioni, ospedali, università, istituzioni, musei, teatri, stadi, società sportive. Deve essere semplice, spontaneo, concreto e sicuro. Accessibile come servizio universale, alla portata di tutti, conosciuto e utilizzato al meglio da tutti'. Comincia così il manifesto 'Mind the gap 11 punti per l'Italia' elaborato da Fondazione Italiae presentato a Roma a marzo.