Festa delle Offerte di Amazon Prime 8 e 9 ottobre | cos’è come funziona e perché è così vantaggiosa!

Leggi tutta la notizia su mondouomo

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Allo scoccare della mezzanotte di martedì inizia un grande party per gli amanti dello shopping online e non solo! L’8 ed il 9dà il via alladedicata agli iscritti al programma, che già usufruiscono della spedizione rapida e gratuita. Ciò non esclude che non possa cogliere

di8 e 9! MondoUomo.it.