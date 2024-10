Farmaci per dimagrire online | quali sono i rischi?

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 4 ottobre 2024)sì, se serve, ma solo in sicurezza. Gli agonisti del recettore GLP-1, utilizzati per la cura del diabete e dell’obesità, stanno registrando una domanda in forte crescita, che supera di gran lunga l’offerta disponibile. Questo squilibrio sta spingendo molte persone, specialmente nel mercato statunitense, a ricorrere all’acquistodi versioni non brandizzate di questi, esponendosi a graviper la salute.