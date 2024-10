Fabregas | Conte? Un GRANDISSIMO ALLENATORE Ecco cosa ho imparato da lui

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Le DICHIARAZIONI dell’del Comoin vista del match contro il Napoli.le sue PAROLEdel Como, ha voluto parlare ai microfoni di Sky Sport della sfida contro il Napoli. «Sì, sononto di essere qui oggi. Era uno dei due stadi in cui non avevo ancora giocato.? Non l’ho