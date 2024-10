Essere un' attrice specialmente in certi momenti della mia vita è stata una grande via di fuga ma a questo punto della mia vita ho questo profondo bisogno di trovare autenticità in ogni cosa

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Pauley Perrette, la Abby di NCIS, non tornerà mai più a recitare. L’ormai ex55enne l’ha confermato in un’intervista a Hello!, spiegando i motivi che l’hanno portata a prendere questa decisione sei anni dopo aver lasciato il castserie tv poliziesta e quattro anni dopo il ritiro dalle scene.