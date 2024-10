Esce di strada e si schianta contro un palo | Gaia è morta mentre andava al lavoro

Leggi tutta la notizia su bresciatoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Era stato mobilitato anche l’elisoccorso di Brescia, poi mai decollato per il tragico epilogo ormai inesorabile, per l’incidente di giovedì mattina a Calvatone, in provincia di Cremona, in cui ha perso la vita la 42enneGandolfi. Ancora prima delle 8 ha perso illlo della sua Fiat