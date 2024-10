Erano scappati di casa trovati spaventati e tremolanti | la Polizia salva in piena notte due labrador

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Intervento ditaggio degli agenti delle Volanti della questura di Forlì. E' successo nella nottata tra lunedì e martedì in via Monda: mancavano venti minuti alle 3 quando la pattuglia, impegnata in un servizio di controllo in via Monda, ha notato in corrispondenza dell'incrocio con via