Endless Love anticipazioni 5 ottobre | Asu e Kemal si sposano in segreto Emir e Galip sono una furia

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ecco cosa succederà nelle puntate della soap turca che andranno in onda domani alle 14:40 circa, su Canale 5: il sabato vengono trasmessi due episodi.torna domani sabato 5su Canale 5 con un doppio appuntamento. Grazie alledella trama scopriamo che Vildan conosce la verità sul passato di Ayhan. La soap turca è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie oggi va in onda alle 14:10 e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.di: Asu ricattaVildan viene a sapere una verità sul passato di Ayhan che la lascia sconvolta., anche grazie all'aiuto di Ayhan e Zehir, organizza un'operazione per ottenere le quote didella Kozcuoglu Holding.