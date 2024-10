È morta Lea Pericoli signora del tennis italiano Carriera con 27 titoli e i risultati al Roland Garros e Wimbledon

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) ÈLeadel. È Federche comunica questo lutto per il mondo dello sport.in campo, regina in campo e maestra di eleganza, è stata una delle prime donne a raccontare ilsu giornali e in tv dopo averlo giocato ai massimi livelli. Classe e stile hanno caratterizzato tutta la sua storia. La storia della campionessa da record del, con 27all’attivo nei campionati nazionali in singolare, doppio e doppio misto. Nei tornei del Grand Slam, ha raggiunto quattro volte gli ottavi al(1955, 1960, 1964 e 1971) e tre volte sull’erba di(1965, 1967 e 1970). Numero 1 d’Italia per 14 anni tra il 1959 e il 1976, record assoluto, e per altre quattro volte numero 2 (1960, 1961, 1962 e 1973). Ha giocato 29 incontri in nazionale, con un record di otto vittorie in singolare e sei in doppio.