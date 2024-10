E' morta Lea Pericoli la Divina del tennis italiano L' infanzia in Africa il look rivoluzionario la lotta al cancro

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ildice addio a Lea, la. Così l’aveva soprannominata Gianni Clerici , per l’eleganza che emanava in campo e nella vita. E ancor più oggi, nel giorno del lutto per la sua morte a 89 anni, riaffiora il ricordo delle sue tenute , un inno a grazia e bellezza: gonnelline in piume di struzzo , visone , petali di fiori . Capi firmati, che spesso meritavano la prima