Dove il Motorsport Incontra il Lusso | L’Accordo Epocale tra Formula 1 e LVMH

Leggi tutta la notizia su mondouomo

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La1 ehanno annunciato un accordo storico di partnership globale della durata di dieci anni, che prenderà il via nel 2025, coincidente con il 75° anniversario della competizione automobilistica. Questo accordo segna un momento significativo sia per il mondo delche per quello del, unendo due marchi di fama mondiale

ililtra1 e. MondoUomo.it.