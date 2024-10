Domenica sfida da 1 fisso Il ritorno dell’ex Firicano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Prato, adesso non puoi davvero più sbagliare. Dopo il passo falso di Sasso Marconi, i biancazzurri soni chiamati a rilanciarsi in occasione della quinta giornata del girone D di serie D in programma(calcio d’avvio alle 15), quando al Lungobisenzio si presenterà la matricola Tuttocuoio. La formazione di San Miniato ha raccolto finora sei punti (uno in più dei lanieri), frutto di due vittorie casalinghe, oltre alle quali sono arrivati due ko esterni, entrambi comunque di misura. Sulla panchina dei pisani siede una vecchia conoscenza dei biancazzurri come Aldo, che ha allenato il Prato nella seconda parte della stagione 2020/21, prendendo il posto dell’esonerato Vincenzo Esposito. Diciotto le presenze del tecnico ex Carrarese e Sangiovannese, con uno score di sette successi, altrettanti pareggi e quattro sconfitte.