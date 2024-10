Diventerete tutti quanti zii io e Dani aspettiamo un bambino o una bambina | le parole dell' ex concorrente appena rientrata in casa 

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Cicogna in arrivo al Grande Fratello 2024. L’annuncio è stato dato nel corsoa sesta puntata, trasmessa giovedì 3 ottobre in prima serata su Canale 5. In collegamento con la passerella, Alfonso Signorini ha dato il bentornato a Ilaria Clemente, uscita momentaneamente dalla casa per «motivi personali». Dopo giorni di silenzio, finalmente la verità: Ilaria è incinta.