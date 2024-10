Diamo voce alla Palestina | a Palermo iniziativa con collegamenti da Gaza e Cisgiordania

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Sabato 5 ottobre dalle ore 17,30 a Villa Filippina si svolgerà l'" in cui interverranno il giornalista Hassan El Selmi in collegamento dae Hamudi Huraini della rete di resistenza non violenta d. A confrontarsi con i due ospiti ci saranno