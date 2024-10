Di Pietrantonio ' un mio monologo mai andato in onda sulla Rai'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Unpreparato per la Rai maiin. A denunciarlo, in un'intervista a Luca Telese a Il Centro, è la scrittrice Donatella Di, vincitrice del Premio Strega. L'autrice spiega di essere "amareggiata" con la tv pubblica perché era stata chiamata per portare in, circa sette mesi fa, un intervento sull'Abruzzo a Che sarà, il programma condotto da Serena Bortone finito sotto i riflettori per il caso Scurati. "Era il sabato prima del voto per le regionali - spiega Di-. In una lunga intervista a la Repubblica, fra le altre cose dico che voterò per il candidato del campo largo, Luciano D'Amico". La scrittrice sottolinea di aver preparato il"come un affresco". "Doveva andare in", sostiene, ma "la Rai chiama la casa editrice, neanche me, e dicono: "Siccome la Disi è schierata, per la par condicio la dobbiamo sospendere".