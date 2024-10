Da Pino Daniele alla Callas La scaletta dei live a teatro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Damusica degli anni Ottanta, dal grande jazzs, fino alle sonorità celtiche. Sono i concerti che animeranno per tutto il mese ilOppArt di Sovico. Si comincerà oggi alle 20 con “Tutta n’ata storia - Omaggio a“, un tributo acustico al grande artista napoletano con protagonisti MamaBabavoce e Ivan Maggichitarra. Domani alle 21 il palco di via Giovanni da Sovico ospiterà la Free Space Orchestra per “Back in the 80’s“, con Mauro Pinavoce, Franco Giaffreda alle chitarre, Maurizio Rocca al basso eScicchitanobatteria. Venerdì 11 sarà di scena il jazz, col pianoforte di Franco Napoli e il contrabbasso di Osvaldo Tapparo. Sabato 12 si cambierà con “Cs - La Diva Divina“, uno spettacolo interpretato dall’attore Alfredo Oppio e dal soprano Sofia Maria Riva (nella foto).