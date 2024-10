Crosetto chiesto l' intervento dei Carabinieri a Gaza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) "Oggi aè riil nostrodeiitaliani". Così il ministro della Difesa, Guido, nel suo discorso in occasione della cerimonia di avvicendamento del nuovo capo di Stato maggiore della Difesa, nell'aeroporto militare di Ciampino. Due giorni fa, in commissione Difesa,aveva inoltre riferito della richiesta da parte degli Stati Uniti per l'invio di 200a Gerico, in Cisgiordania, per formare le forze di polizia palestinesi. La richiesta dei carabimieri "suci è stata fatta direttamente da Blinken (segretario di Stato Usa)", ha fatto sapere il titolare della Difesa. "Intanto dobbiamo verificare le condizioni di sicurezza, la fattibilità e tutto il resto, poi decideremo".