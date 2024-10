Crazy Pizza il paradosso della Capitale che multa Briatore per i fiori

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La questione importante non sono certo i 212 euro di sanzione amministrativa per Flavioe il suo ristorante di via Veneto. In punto di diritto è, cioè, assai probabile che, con la sua riconoscibile vetrina contornata di, si trovi fuori dal perimetro dei regolamenti. E siccome nessuno può porsi al di sopralegge, la regola non può che valere anche pere tutte le sue attività economiche.