Cosa mangiare a Milano dal 4 al 6 ottobre | eventi nuove aperture e ristoranti

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024)e novità imperdibili rendonovibrante anche in pieno autunno. Seppur la stagione fredda abbia ufficialmente iniziato a farsi sentire, la città non smette di sorprendere con proposte entusiasmanti. Per chi resta in città, c'è un'offerta variegata che spazia dagli