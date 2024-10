Conte Serve ancora l’azione dirompente del M5S

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

ROMA (ITALPRESS) – "Credo che il modo più bello per festeggiare le nostre idee sia quello di presentarsi come gli innovatori. Il M5S non deve invecchiare mai, dobbiamo sempre riscoprirci e rinnovarci". Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, sui social, in occasione dei 15 anni del M5S.