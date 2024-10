Leggi tutta la notizia su foggiatoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Si restringe ildegli emilianisti in Consiglio comunale a Foggia: dopo quasi un anno dal responso delle urne, Antonio Pio.Oggi ha protocollato lazione di indipendenza. In occasione della prossima seduta, già convocata per venerdì 11 ottobre, la