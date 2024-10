Como droga venduta al bancone | arrestata la barista A fiutare la cocaina è il cane Aran

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024), 4 ottobre 2024 – Al bar si andava per prendere il caffè e una dose di. Dopo alcuni appostamenti, la Squadra Mobile diha arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, una comasca di 27 anni residente a Monte Olimpino, che gestiva un bar di Tavernola, assieme al compagno di 29 anni di origini albanesi, residente a pochi passi dal locale, che è stato denunciato a piede libero in concorso per lo stesso reato. Da qualche settimana i poliziotti avevano notato un insolito viavai di persone che entravano e uscivano velocemente dal bar, sollevando il sospetto che ci fosse un’attività di spaccio di. È stato quindi organizzato un servizio documentando le frequentazioni e procedendo ad alcuni riscontri oggettivi, che hanno consentito di raccogliere le prove dello smercio di