Come Eminem ha annunciato al mondo che presto sarà nonno

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Per le Millennials che sono state adolescenti negli anni 2000dura accettare il fatto cheabbia 51 anni, e soprattutto che, a breve, diventerà. La figlia, Hailie Jade Scott Mathers, protagonista di tante canzoni del rapper cresciuto a Detroit, aspetta infatti un bambino con il marito, Evan McClintock, sposato lo scorso maggio. Ad annunciarlo è stata proprio la coppia, attraverso un post pubblicato su Instagram. Ma anche Slim Shady, che con l’ultimo album, The Death of Slim Shady (Coup de Grâce), ha voluto dire addio al suo storico alter ego “uccidendolo”, ci ha tenuto a far sapere aldella prossima nascita, e lo ha fatto in un modo davvero dolcissimo, nel suo ultimo videoclip, Temporary, dove ha raccolto alcune delle foto e dei video più bella della sua vita assieme alla figlia, dall’infanzia di lei, fino al giorno delle nozze.