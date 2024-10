Cittadella mister Gorini | Sicuramente c' è tanta voglia di rivalsa Sassuolo forte ma battibile

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Punto a capo. Come la settimana scorsa iltorna in campo con grande spirito diper uscire dal momento difficile. Contro il, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, l'imperativo è fare punti.in conferenza stampa analizza la situazione della squadra in visto