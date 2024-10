Ciclocross cambia percorso la gara internazionale Città di Firenze

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Scarperia (), 4 ottobre 2024 - Gli organizzatori della Virtus VII Miglio di Settimello di Calenzano con il presidente Paolo Traversi definiscono il nuovodel IV°didiin programma il prossimo Primo Novembre, “più arioso e spettacolare” e comprenderà sempre il “muro dell’Arrabbiata”. L’area dove si svolgerà la manifestazione è quella della collinetta che sovrasta a Scarperia l’Autodromodel Mugello, già teatro l’anno scorso di una splendida giornata di gare che si ripeterà anche quest’anno in quanto oltre allacon i migliori esponenti del fuoristrada, ci sarà abbinata lanazionale sempre per il “di”, riservata alla G6, esordienti e allievi, valevole come prova del Campionato Italiano di società.