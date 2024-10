Chioggia si contano i danni del maltempo | diverse le zone colpite

Leggi tutta la notizia su veneziatoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ammontano a decine di migliaia di euro icausati dalche si è abbattuto ieri sulla città di. Questa mattina i funzionari del Comune sono stati impegnati in un'ampia ricognizione e in numerosi sopralluoghi per procedere alla quantifica deiprovocati.Le