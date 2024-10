Cede una dose di cocaina arrestato spacciatore

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Non si arresta l'attività dei carabinieri del comando provinciale di Padova tesa a reprimere ogni forma di reato sul territorio. Il bilancio dei controlli effettuati il 2 ottobre in piazzale Cuoco, zona ultimamente soggetta a criticità, è di un arresto per spaccio ed un assuntore segnalato al