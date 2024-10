Caso Lucia Salcone morta in un incidente stradale a Foggia L’autopsia non scioglie i dubbi | disposti gli esami tossicologici

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Dovranno esser fatti deglie accertamenti sul blocco cuore-polmoni per verificare seabbia respirato i fumi sprigionatisi dal rogo della Fiat 500 sulla quale si trovava, con il marito. La donna è rimasta vittima in unquesto 27 settembre, avvenuto sulla provinciale 13 che collega San Severo a Castelnuovo della Daunia. Dallo schianto si è salvato il marito che avrebbe tentato di portare fuori dall’abitacolo la moglie. Ma a seguito di alcuni elementi emersi nel corso delle indagini qualcosa non quadra. Potrebbe non esser stato un banalequello che ha portato alla morte. Così il marito è attualmente indagato per omicidio volontario.