Casa | Balducci Fhs ‘dopo vent' anni trovo la Fondazione in salute e competente'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Milano, 04 ott. - (Adnkronos) - “All'inizio degli2000 ho condotto uno studio di fattibilità per laHousing Sociale, lache avrebbe dovuto realizzare interi di housing sociale. Oggi sono stato chiamato a fare il presidente e dopoho trovato unain pienache ha realizzato centinaia di progetti e soprattutto popolata da competenze che sono veramente rare per la rigenerazione urbana”. Sono le parole del presidente diHousing Sociale - Fhs, Alessandro, intervistato dall'Adnkronos in occasione delle celebrazioni per ilennale dellache nel 2004 vedeva la luce, su impulso diCariplo, per trovare soluzioni alla crescente emergenza abitativa.