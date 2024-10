Casa | Azzone Fondazione Cariplo ‘Realizzati 6 mila posti alloggio in 20 anni'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024)no, 04 ott. - (Adnkronos) - “Perlaè un diritto fondamentale delle persone e per questo il temaè centrale. La possibilità di avere una prezzi accettabili influenza molto la qualità della vita. Stiamo lavorando a due livelli: uno emergenziale con le popolazioni più fragili per trovare alloggi funzionali alle loro caratteristiche. Negli ultimi 20nel complesso sono stati realizzati oltre 6nel territorio in cui opera. L'altro, attraverso il social housing che consente di dare una risposta a quella fascia di popolazione che non è in grado di acquistare unasul mercato ma che ha un reddito superiore a quello che consente l'accesso alle case popolari”.