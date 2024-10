Carlo Conti punta il alto per Sanremo | vuole la reunion dei Pink Floyd

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Non sarebbe così infondata la notizia che sta girando in questesia stato al Circo Massimo a Roma in occasione dei concerti di Gilmour. Il direttore artistico delle prossime due edizioni del Festival diha assistito al concerto del grande chitarrista e, poco dopo, è stato