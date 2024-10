Campi l’azienda chiude e licenzia 18 operai

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayPresidio oggi aBIsenzio davanti allo stabilimento della Fcm diazienda di accessori moda (minuterie metalliche per borse e calzature) di proprietà della multinazionale Oerlikon per protestare contro la chiusura, con