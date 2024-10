Calcio i convocati dell’Italia per le qualificazioni agli Europei U21 | serve un punto per centrare l’obiettivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024)unper coronare l’impresa: l’Italia Under 21 dicerca la qualificazione2025 di categoria nell’ultimo match del calendario, in programma contro l’Irlanda a Trieste martedì 15 ottobre alle ore 18.30. In verità la qualificazione potrebbe anche arrivare venerdì 11, in caso di vittoria della Norvegia in Irlanda: il CT, Carmine Nunziata, ha diramato l’elenco dei 26per la sfida decisiva, nel quale spicca il nome dell’esordiente Palestra, ma si registra anche il ritorno tra gli azzurrini di Viti. La qualificazioneUnder 21 di Slovacchia 2025 è riservata alle prime classificate dei nove gironi ed alle tre migliori seconde, mentre le altre sei seconde classificate spareggeranno per conquistare gli ultimi tre posti a disposizione.