Bucci e i progetti calati dall' alto a Nervi pensate cosa potrebbe diventare la Liguria

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024) "Fa piacere chevenga in giro perin campagna elettorale, se lo facesse tramite un'assemblea pubblica sarebbe ancora meglio visto che la chiediamo da mesi e non si è mai reso disponibile". Così Lorenzo Garzarelli, consigliere rossoverde in Municipio Levante."Eppure le opere a