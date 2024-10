Brutta caduta in mountain bike elitrasportato d' urgenza in ospedale

Leggi tutta la notizia su trentotoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Un (doloroso) pomeriggio di paura quello vissuto ieri, giovedì 3 ottobre, da un turista inglese in vacanza in Val Gardena: l’uomo, infatti, è stato protagonista di una rovinosamentre era in sella alla suasu un percorso a Plan de Gralba, ferendosi in maniera piuttosto seria