Bologna operaio morto travolto all’alba da un Intercity

Leggi tutta la notizia su bolognatoday

(Di venerdì 4 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DITODAYTragico incidente sui binari 4.50 a San Giorgio di Piano. Undi 47 anni impegnato in alcuni lavori sulla linea ferroviaria è statoda unall’altezza di via RomaL’uomo, che lavora per una ditta appaltatrice di