Bologna operaio morto travolto all’alba da un Intercity Treni in tilt le notizie in diretta

(Di venerdì 4 ottobre 2024), 4 ottobre 2024 - Tragico incidente sul lavoro questa mattina, attorno alle 4.50, a San Giorgio di Piano. Per motivi ancora al vaglio delle forze dell’ordine (intervenuti carabinieri e Polfer), undi 47 anni impegnato in alcuni lavori sulla linea ferroviaria è statoda unall’altezza di via Roma. L’uomo, che lavora per una ditta appaltatrice di RFI, stando alle prime ricostruzioni parrebbe essere uscito dall’area di cantiere. Sul binario, è statoda unnotturno che da Roma stava andando a Trieste. La linea-Venezia è perciò rimasta chiusa fino alle 7.30 di questa mattina (qui la situazione deiin tempo reale). Immediati ma vani i soccorsi dei sanitari del 118, giunti con ambulanza e automedica. L’sul colpo. Le indagini sono in corso.