Bologna morta per infezione da Candida in ospedale 6 mesi dopo l’intervento | indagine per omicidio colposo

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La signora, che fino a quel momento era in ottima salute, è deceduta ad aprile all'Bellaria in seguito alle complicazioni di un’operazione di ottobre al Sant’Orsola, dove era stata operata per l'asportazione di un tumore benigno a un nervo cranico.