Boccia nell' eremo di Sangiuliano Formigli | Una provocazione Come replica

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Maria Rosariaè tornata sotto ai riflettori. Ospite ieri sera a Piazzapulita, la "lady golpe" è stata interrogata sul caso Gennaroe, schivando domande, ha cercato di ribadire la sua versione dei fatti. Il conduttore Corradoha scelto di soffermarsi su un episodio che,e scorse settimane, ha fatto discutere molto. A poca distanza di tempo dalla notizia secondo cui l'ex ministro della Cultura e la moglie erano stati avvistati insieme a Greccio "per salvare il matrimonio", l'imprenditrice si era fatta fotografareo stesso luogo. Una coincidenza o una minaccia velata? Questo il punto su cui il giornalista ha chiesto chiarezza. "Si metta nei panni dell'ex ministroe in quelli della moglie, che vanno in questofrancescano per rimettere insieme il rapporto e poi vedono che lei va lì", ha dettoper porre la questione.