Biden e la battuta | Torno in corsa per elezioni – Video

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 4 ottobre 2024) (Adnkronos) – "in". Joesi concede unadopo il briefing alla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti risponde alle domande dei giornalisti spaziando dalla crisi in Medio Oriente alle imminentidel 5 novembre, quando Donald Trump e Kamala Harris si sfideranno per la presidenza.è bersagliato di domande