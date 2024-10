Belluzzi nella bufera la maggioranza lo blinda

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ladi governo a Cattolica (Pd, Idee in Comune, Cattolica Futura e Gruppo Misto Filippo Casanti) esprime piena solidarietà e sostegno politico al vicesindaco e assessore al turismo Alessandro, dopo la richiesta di dimissioni dall’assessorato al Turismo da parte di tutte le minoranze, lunedì sera in consiglio comunale, in seguito ad alcuni bilanci della stagione estiva appena conclusa.