Bayer Leverkusen-Milan highlights della partita | VIDEO

Leggi tutta la notizia su pianetamilan

(Di venerdì 4 ottobre 2024)1-0. I rossoneri perdono la secondodi fila in Champions League, nonostante un buon secondo tempo1-0. I rossoneri perdono la secondodi fila in Champions League, nonostante un buon secondo tempo. Per i tedeschi decisivo il gol di Boniface. Il Diavolo spreca molto nella ripresa. Ilda Gazzetta.it.