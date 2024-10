Barcolana 2024 quando si gareggia | data orario tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Domenica 13 ottobre nel Golfo di Trieste tornerà l’affascinante appuntamento con la, la regata velica internazionale giunta quest’anno alla cinquantaseiesima edizione. La partenza della regata verràalle ore 10.30 con il percorso a vertici fissi che avrà la linea di partenza posizionata nella zona di mare situata fra la sede della Società Velica di Barcola e Grignano ed il Castello di Miramare. Verranno compilate una classifica assoluta e classifiche separate per ogni categoria e classe, basate sugli arrivi in tempo reale. Nella scorsa edizione fu Arca SGR di Furio Benussi con la figlia Marta di 16 anni come co-timoniere a trionfare. Nel 2022 invece fu Deep Blue di Wendy Schmidt a tagliare per prima il traguardo. Chi sarà a trionfare domenica 13 ottobre? La scorsa edizione fu trasmessa dalla Rai. Sportface.