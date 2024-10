Barbara D’Urso Asta Benefica | Ecco Quanto Ha Raccolto!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di venerdì 4 ottobre 2024)ha concluso con successo l’, prendendo una cifra esorbitante di soldi.disi parla! Si è conclusa con successo l’che ha visto protagonisti gli abiti di, indossati durante la sua lunga carriera a Mediaset. In collaborazione con l’associazione Arimo, la celebre conduttrice ha reso disponibili al pubblico diversi vestiti utilizzati negli ultimi vent’anni. L’intero ricavato sarà destinato a supportare le persone in difficoltà. La stessaha rivelato, attraverso una storia Instagram, che l’evento ha fruttato un totale di 24.313 euro. La conduttrice ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando l’importanza di aver reso gli abiti accessibili a tutti.