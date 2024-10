Aveva definito Giorgia Meloni una poveretta La premier ritira la querela contro Luciano Canfora

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 4 ottobre 2024)la«neonazista nell’anima», «una», «trattata come una mentecatta pericolosissima», nel corso di un insul conflitto russo-ucraino al liceo scientifico Enrico Fermi di Bari nell’aprile 2022. Per questo lo storico, filologo e professore emerito dell’Università di Bari, 82 anni, era stato rinviato a giudizio per diffamazione aggravata. Ora, però, il colpo di scena.Leggi anche: Incidente sull’A-14, auto vola fuori dalla strada: ferito il conducente Stando a quanto riportato da Repubblica, infatti, la stessa leader di Fratelli d’Italia avrebbeto la. Il processo si sarebbe dovuto tenere il prossimo 7 ottobre. La richiesta avanzata dalla presidente del Consiglio era stato un risarcimento di 20mila euro per il «rilevante danno morale ingiustamente subito».