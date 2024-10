Autonomia | domani Schlein Bonelli e Boschi ad assemblea comitato promotore

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Roma, 4 ott. (Adnkronos) -Elly, Maria Elenae Angeloparteciperanno all'deldel referendum sull'a Roma, appuntamento alle 10 al Centro congressi Frentani. Per Avs, oltre a, ci sarà il senatore Peppe De Cristofaro. Mentre Riccardo Magi al 90%, si fa sapere, non riuscirà a partecipare all'iniziativa. Non confermata, al momento, la presenza di Giuseppe Conte.