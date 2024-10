Auto in fiamme nel parcheggio della Coop | intervenuti i vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su quicomo

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Verso le 22.15 di ieri giovedì 3 ottobre una squadra deidelè intervenuta in via del Vecchio Forno a Valmorea nel. Qui un'stava andando ae leavevano raggiunto una discreta altezza. Non si segnalano feriti e il proprietario dell'non era