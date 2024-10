ATP Shanghai nulla da fare per Fabio Fognini Tommy Paul domina in due set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Finisce al secondo turno l’esperienza dial Masters1000 di. Il tennista ligure può poco contro, numero 13 delle classifiche mondiali: lo statunitensela sfida, chiusa con un comodo 6-1 6-3 in un’ora di partita e attende ora il vincente del match tra il francese Arthur Rinderknech ed il cileno Alejandro Tabilo. Bastano quattro giochi per poter rompere l’equilibrio della partita. Un nastro malandrino aiutaa salire ai vantaggi, che sfrutta poi un errore diper ottenere la prima palla break della sua partita, sfruttata con un buon dritto. Da lì diventa una valanga per l’azzurro, che soccombe anche nel sesto game dopo un rovescio in rete ed il primo set va in archivio in soli ventitré minuti. Un po’ più combattuto invece il secondo set.